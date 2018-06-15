На Гавайях вулкан извергает драгоценные камни

СЕГОДНЯ 14:25 2018-06-15T14:25:09+03:00

Местные жители намерены разбогатеть на их продаже

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На Гавайях местные жители наблюдают невероятное явление - вулкан Килауэа вместе с пеплом и лавой выбрасывает в воздух драгоценные камни. Их стоимость на рынке может достигать 450 долларов за карата за экземпляры высокого качества.

Местные жители намерены разбогатеть на их продажеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жители острова в надежде разбогатеть собирают зеленые камни небольшого размера - оливин, который используется для изготовления ювелирных украшений.

Островитяне уже придумали простонародное название для оливина - «маленькие камни Килауэа»Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщает британская газеты Daily Mail, островитяне уже придумали простонародное название для оливина - «маленькие камни Килауэа». А происходящее они считают буквально драгоценным дождем.

Происходящее гавайцы считают буквально драгоценным дождемФото: СОЦСЕТИ

Вулкан извергается уже больше 43 дней, выплескивая не только драгоценные камни, но и вредные пары вместе с пеплом, чем подвергает риску дома и жизни людей. Сам Гавайский архипелаг из-за этого увеличился больше чем на 1,5 квадратных километра.

Их стоимость на рынке может достигать 450 долларов за каратаФото: СОЦСЕТИ

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На данный момент с острова уже эвакуировано более 10 тысяч человек (подробности)