На Гавайях вулкан извергает драгоценные камни
На Гавайях местные жители наблюдают невероятное явление - вулкан Килауэа вместе с пеплом и лавой выбрасывает в воздух драгоценные камни. Их стоимость на рынке может достигать 450 долларов за карата за экземпляры высокого качества.
Местные жители намерены разбогатеть на их продажеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Жители острова в надежде разбогатеть собирают зеленые камни небольшого размера - оливин, который используется для изготовления ювелирных украшений.
Островитяне уже придумали простонародное название для оливина - «маленькие камни Килауэа»Фото: СОЦСЕТИ
Как сообщает британская газеты Daily Mail, островитяне уже придумали простонародное название для оливина - «маленькие камни Килауэа». А происходящее они считают буквально драгоценным дождем.
Происходящее гавайцы считают буквально драгоценным дождемФото: СОЦСЕТИ
Вулкан извергается уже больше 43 дней, выплескивая не только драгоценные камни, но и вредные пары вместе с пеплом, чем подвергает риску дома и жизни людей. Сам Гавайский архипелаг из-за этого увеличился больше чем на 1,5 квадратных километра.
Их стоимость на рынке может достигать 450 долларов за каратаФото: СОЦСЕТИ
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