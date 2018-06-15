Предрасположенность к развитию аутизма и шизофрении можно выявить еще до рождения
Благодаря исследованиям российских ученых стало возможным выявлять отклонения в развитии головного мозга, способные привести к врожденным заболеваниям.
Сотрудничающие генетики из России и США совершили настоящий технологический прорыв в области медицины. Ученые разработли технологию наблюдения за развитием миелина в мозге эмбриона с помощью математической обработки изображения томографа.
Миелин - особое вещество, защищающее нашу нервную систему и ускоряющее передачи нервных импульсов. Тем самым, он помогает нейронам передавать электрические сигналы с большей скоростью, а нам, мыслить остроумнее и шире. Недостаток миелина является основой для развития целого списка страшнейших заболеваний, в числе которых аутизм, шизофрения и рассеянный склероз.
Отметим, что подобный анализ не требует сверхдорогого оборудования. Для исследования необходим только снимок с обычного томографа, а значит, уже скоро исследование может стать доступным и в обычных клиниках, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".