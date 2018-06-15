Климкин: Украина намерена испортить праздник футбола в России

СЕГОДНЯ 18:22 2018-06-15T18:22:19+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен испортить чемпионат мира по футболу в России.

«Мы пытаемся распланировать акции так, чтобы каждый болельщик, который едет в Россию... понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятно, а в такую страну, где существуют политзаключенные. Россия нарушила все международные правила», — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина «обязана испортить праздник футбола», передают «Украинские новости».

Напомним, накануне в матче открытия чемпионата мира по футболу российская сборная разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. В пятницу соперники России по группе А, Уругвай и Египет, сыграли со счетом 1:0. Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.