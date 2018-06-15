2018-06-15T22:45:41+03:00
Экономика

Росстат сообщил о резком замедлении роста цен на бензин

По данным службы, с 5 по 9 июня цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Росстат сообщил о замедлении роста цен на бензинРосстат сообщил о замедлении роста цен на бензинФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о резком замедлении роста цен на бензин и дизельное топливо. По информации ведомства, с 5 по 9 июня цены на топливо увеличились на 0,1%.

Отмечается, что в предыдущий отчетный период (с 29 мая по 4 июня) стоимость топлива увеличилась 1,4%. По данным с начала года инфляция в России зафиксирована на уровне 1,7%.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак 13 июня пообещал не допустить роста цен на бензин до 100 рублей за литр. По его словам, у кабмина есть возможности, чтобы это предотвратить.

Напомним, в последнее время в России наблюдался резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. В течение апреля средние цены на бензин в Москве увеличились примерно на 3%. Этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии» 7 июня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ОНФ создал электронную книгу памяти Станислава Говорухина
Силуанов: Рост пенсий в 2019 году будет выше инфляции
«Крым потерял нынешний киевский режим»: Пушков прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой полуострова
На "Нафтогаз" подали в суд, чтобы добиться возобновления подачи газа в Киеве
Трамп назвал несправедливым решение суда об аресте Манафорта
Банк России оценил возможный эффект от повышения разных налогов на инфляцию
Херсонский суд разрешил следствию взять биологические образцы у журналиста Вышинского
В Мюнхене мужчина смертельно ранил женщину ножом
Следствие по делу о покушении на Бабченко предъявило обвинение еще одному человеку
Захарова отреагировала на обвинения в неверном цитировании Тэтчер
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «потере» Крыма Обамой
Москалькова: состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова удовлетворительное
Матч Марокко - Иран: автогол принес победу иранской команде 1:0
Владелец прокси-сервиса в мессенджере Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору
Китай решил разорвать торговые договоренности с США из-за пошлин
Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку
Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы