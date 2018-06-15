Росстат сообщил о резком замедлении роста цен на бензин

СЕГОДНЯ 22:45 2018-06-15T22:45:41+03:00

По данным службы, с 5 по 9 июня цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о резком замедлении роста цен на бензин и дизельное топливо. По информации ведомства, с 5 по 9 июня цены на топливо увеличились на 0,1%.

Отмечается, что в предыдущий отчетный период (с 29 мая по 4 июня) стоимость топлива увеличилась 1,4%. По данным с начала года инфляция в России зафиксирована на уровне 1,7%.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак 13 июня пообещал не допустить роста цен на бензин до 100 рублей за литр. По его словам, у кабмина есть возможности, чтобы это предотвратить.

Напомним, в последнее время в России наблюдался резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. В течение апреля средние цены на бензин в Москве увеличились примерно на 3%. Этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии» 7 июня.