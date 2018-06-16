2018-06-16T01:37:29+03:00
В мире

Парламент Португалии одобрил легализацию марихуаны для медицинских целей

Канабис будут прописывать врачи своим пациентам только в крайнем случае
Юлия ДИВЕЕВА
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В Португалии разрешат использовать марихуану в лечебных целяхВ Португалии разрешат использовать марихуану в лечебных целяхФото: REUTERS
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Парламент Португалии в пятницу одобрил легализацию каннабиса в медицинских целях. Законопроект поддержали большинство депутатов.

Против новшества голосовали лишь члены консервативной партии Социал-демократический центр. Законопроект предусматривает использование марихуаны в том случае, если пациент не реагирует на другие лекарственные препараты.

Для приобретения «травки» необходимо будет получить специальную справку от врачей, пишет Reuters.

Теперь документ должен завизировать президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Португалия декриминализировала использование всех наркотиков в 2001 году для борьбы с эпидемией героина. В стране есть легальные плантации конопли, которую экспортируют в медучреждения Италии и Германии, а также Канады и некоторые штаты США.

Умеренный субтропический климат арлантического побережья Португалии делает его идеальным местом для выращивания каннабиса.

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