В сети появилось видео крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве: есть погибший

СЕГОДНЯ 12:54 2018-06-16T12:54:30+03:00

По словам очевидцев, в результате лобового столкновения автомобили «разнесло в клочья»

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В сети появилось видео крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Столкновение произошло утром 16 июня в районе станции метро «Славянский бульвар», в аварии погиб как минимум один мужчина.

Соответствующая запись происшествия с камер видеонаблюдения была опубликована телеканалом «360». На ней видно, как один из автомобилей на Кутузовском слегка заносит и он выскакивает на встречную полосу, где происходит лобовое столкновение с другой машиной.

По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что у автомобилей оторвало колеса, а один из водителей вылетел из машины.

«Разнесло BMW в клочья, куски полетели во все стороны. Водитель просто вылетел из машины. Второй водитель живой был. А машина виновника немного вперед пролетела еще. У машин даже колеса оторвало», - рассказал собеседник телеканала.

В результате аварии как минум один из водителей скончался. Пострадавших эвакуировалив больницу на вертолете.