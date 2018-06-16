СЕГОДНЯ 16:55 2018-06-16T16:55:34+03:00

Режиссер похоронен рядом с могилами Олега Табакова и Леонида Броневого

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В субботу, 16 июня, режиссера Станислава Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве с воинскими почестями — почетный караул дал несколько оружейных залпов, прозвучал Гимн России.

Ранее в Преображенской церкви храма Христа Спасителя состоялось прощание и отпевание Говорухина. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры Владимир Мединский, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, врач Леонид Рошаль, модельер Валентин Юдашкин и многие другие.

Говорухина похоронен рядом с могилами Олега Табакова и Леонида Броневого. На кладбище состоялась небольшая гражданская панихида, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти режиссера и председателя комитета Госдумы по культуре стала острая сердечная недостаточность.