2018-06-16T23:08:44+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Швейцарские болельщики едва не пересекли линию фронта в ДНР, направляясь на ЧМ-2018

Фанаты ехали на машине в Ростов-на-Дону, следуя указаниям навигатора
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Швейцарские болельщики на ЧМ-2018Швейцарские болельщики на ЧМ-2018Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Группа болельщиков из Швейцарии, направляясь на матч чемпионата мира по футболу в России, едва не пересекла линии фронта в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Как рассказала на своей странице в Facebook украинский волонтер Анна Домбровская, птеро мужчин и одна женщина ехали в Ростов-на-Дону, следуя указаниям навигатора. По ее словам, они собирались заехать в Донецк, а затем переночевать в Амвросиевке.

Волонтер воспользовалась своим знанием иностранных языков и смогла убедить болельщиков объехать опасную зону боевых действий. При этом неизвестно, каким образом туристы смогли въехать в район конфликта. А также неизвестно, откуда именно они направлялись.

«Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах у туристов вообще не спрашивают цель поездки?», — написала Домбровская.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проводится чемпионат мира по футболу. В воскресенье, 17 июня, состоится матч между сборными Швейцарии и Бразилии на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Комитет Бундестага обсудит сообщения СМИ о шпионаже на территории Австрии
В Китае прошел «дождь» из осьминогов и креветок
Новак: Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ поднять добычу нефти
В госдепартаменте обвинили Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе
Патриарх Кирилл сообщил, как победить воровство в России
Конгрессмен-республиканец заявил, что «долговая бомба» США взорвется через 8-10 лет
В результате наезда такси в центре Москвы пострадали восемь человек
В Минтруде пояснили, как будет проходить повышение пенсий с 2019 года
Анджелина Джоли назвала ужасающими разрушения в бывшей «столице» ИГ*
Следственный комитет возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 в Алтайском крае
Порошенко пригласил Макрона на Украину
Спикер Госдумы направил законопроект о пенсионной реформе в профильные комитеты
Силуанов: кабмин направит средства от повышения НДС на социальные нужды
В базе Госдумы РФ опубликован законопроект об изменениях в пенсионной системе
В Москве такси въехало в толпу людей
Американские СМИ рассказали о последней провокации НАТО относительно России
В Афганистане в результате взрыва погибли не менее 17 человек
В правительстве пообещали, что будут учтены все аспекты обсуждения пенсионной реформы Российской трехсторонней комиссией
Исландия на ЧМ-2018 сенсационно вырвала ничью 1:1 у Аргентины после того, как Месси не забил пенальти
В ДНР заявили, что при обстреле Зайцево ВСУ испытали американскую систему наземной разведки
Индия отменяет льготные тарифы на импорт 30 товаров из США
Роскомнадзор заблокировал нелегальные спортивные трансляции
Станислава Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Первый тайм матча Аргентина - Исландия на ЧМ-2018 завершился вничью 1:1
На Украине остановил работу один из крупнейших заводов "Днепразот"
Италия отказалась принять еще два судна с нелегальными мигрантами из Африки
В Пентагоне признали превосходство российского вертолета Ми-17 над американским UH-60 Black Hawk
Украинские силовики в Донбассе принудили к посадке двухместный гражданский самолет