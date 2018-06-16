Швейцарские болельщики едва не пересекли линию фронта в ДНР, направляясь на ЧМ-2018
Группа болельщиков из Швейцарии, направляясь на матч чемпионата мира по футболу в России, едва не пересекла линии фронта в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Как рассказала на своей странице в Facebook украинский волонтер Анна Домбровская, птеро мужчин и одна женщина ехали в Ростов-на-Дону, следуя указаниям навигатора. По ее словам, они собирались заехать в Донецк, а затем переночевать в Амвросиевке.
Волонтер воспользовалась своим знанием иностранных языков и смогла убедить болельщиков объехать опасную зону боевых действий. При этом неизвестно, каким образом туристы смогли въехать в район конфликта. А также неизвестно, откуда именно они направлялись.
«Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах у туристов вообще не спрашивают цель поездки?», — написала Домбровская.
Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проводится чемпионат мира по футболу. В воскресенье, 17 июня, состоится матч между сборными Швейцарии и Бразилии на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону.