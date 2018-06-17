2018-06-17T03:44:31+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при падении автомобиля с моста в Москве

ДТП случилось на Открытом шоссе
Дарья ИВАШКИНА
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Два человека пострадали при падении автомобиля с моста в МосквеДва человека пострадали при падении автомобиля с моста в МосквеФото: Татьяна Коркина
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В ночь на воскресенье, 17 июня, появилась информация о том, что легковой автомобиль упал с моста на Открытом шоссе, расположенном на востоке Москвы. Как рассказали журналистам в экстренных службах столицы, в результате инцидента два человека получили травмы.

«Легковой автомобиль упал с моста на Открытом шоссе, пострадали два человека», - сказал источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, в настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. В частности, правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося и установить причины ДТП.

Кстати, напомним, ранее в июне похожий инцидент произошел в Новосибирской области. Как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в селе Криводановка машина вылетела с моста и упала в небольшую реку. В результате тогда погибли четыре человека, в том числе полуторагодовалый ребенок.

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