Два человека пострадали при падении автомобиля с моста в Москве
В ночь на воскресенье, 17 июня, появилась информация о том, что легковой автомобиль упал с моста на Открытом шоссе, расположенном на востоке Москвы. Как рассказали журналистам в экстренных службах столицы, в результате инцидента два человека получили травмы.
«Легковой автомобиль упал с моста на Открытом шоссе, пострадали два человека», - сказал источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, в настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. В частности, правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося и установить причины ДТП.
Кстати, напомним, ранее в июне похожий инцидент произошел в Новосибирской области. Как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в селе Криводановка машина вылетела с моста и упала в небольшую реку. В результате тогда погибли четыре человека, в том числе полуторагодовалый ребенок.