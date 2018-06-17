2018-06-17T09:50:21+03:00
Политика

СМИ: Правительство Японии выразило Москве сожаление из-за предстоящих ракетных стрельб на Курилах

Российская сторона отклонила представление Токио, подчеркнув, что военные учения проводятся в пределах национальной территории
Денис СУХОВ
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Правительство Японии выразило Москве сожаление из-за предстоящих ракетных стрельб на КурилахПравительство Японии выразило Москве сожаление из-за предстоящих ракетных стрельб на КурилахФото: REUTERS
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Японское правительство выразило Москве сожаление в связи с военными учениями, которые пройдут на острове Итуруп в южной части Курил.

По данным газеты Yomiuri Shimbun, соответствующее представление было направлено в МИД РФ через японское посольство в Москве. Однако российская сторона отклонила это заявление, сославшись на то, что военные учения пройдут в пределах национальных территорий.

Издание утверждает, что 14 июня Россия уведомила о предстоящих 18-21 июня ракетных стрельбах на Итурупе японское Управление безопасности на море, которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы. В свою очередь, ведомство предупредило о военных учениях судоходные компании и рыбаков.

Ранее правительство Японии выразило России протест в связи с прокладкой опто-волоконного кабеля на южную часть Курил, которую Токио рассматривает как свои северные территории.

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемую гряду Хабомаи. В свою очередь российская сторона настаивает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет Москвы над ними не подлежит сомнению.

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