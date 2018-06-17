2018-06-17T10:14:27+03:00
Политика

После доставки спутника «Глонасс-М» разгонный блок «Фрегат» увели на орбиту захоронения

Ранее ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту успешно стартовала с космодрома Плесецк
Денис СУХОВ
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Командный пункт управления глобальной навигационной системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном центре имени ТитоваКомандный пункт управления глобальной навигационной системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном центре имени ТитоваФото: Евгения ГУСЕВА
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Разгонный блок «Фрегат» увели на орбиту захоронения после благополучно доставки спутника «Глонасс-М». Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В 0:46 мск с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» на борту. После отделения от третьей ступени ракеты в 0:56, ее головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» вывела спутник на целевую орбиту.

После этого специалисты провели операцию по уводу разгонного блока с целевой орбиты космического аппарата.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по уводу разгонного блока «Фрегат» с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что «Фрегат» увели, дважды включив двигательную установку и придав блоку импульсы, необходимые для подъема на орбиту высотой более 19200 метров.

Ранее в Минобороны сообщили, что связь с выведенным на орбиту спутником «Глонасс-М» успешно установлена, и все системы аппарата функционируют нормально.

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