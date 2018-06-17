СЕГОДНЯ 12:23 2018-06-17T12:27:30+03:00

В Казахстане сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда, есть пострадавшие Фото: скриншот с видео

По данным экстренных служб, несколько человек получили травмы

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Несколько вагонов пассажирского поезда Астана — Алма-Ата сошли с рельсов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

«Произошел сход вагонов пассажирского поезда №9 «Байтерек» в Шуском районе Жамбылской области. Сошло три вагона, поступает информация по пострадавшим», - заявил Иманкулов.

В пресс-службе местного департамента комитета по ЧС подтвердили агентству РИА Новости, что несколько человек в результате происшествия получили травмы, однако точное число пострадавших пока неизвестно. Также нет информации о каких-либо жертвах. К месту происшествия направлены спасатели.

«Сейчас открывается горячая линия, будут работать психологи», - заявили в пресс-службе.

На видеозаписи, опубликованной очевидцами происшествия, видно, что пассажиры выбирались из лежащих на боку вагонов через разбитые окна.