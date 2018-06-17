2018-06-17T13:07:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Алан Дзагоев не поедет со сборной на матч против Египта в Санкт-Петербург

Полузащитник будет продолжать восстановление после травмы, полученной в матче против Саудовской Аравии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алан Дзагоев получил травму в матче против Саудовской Аравии.Алан Дзагоев получил травму в матче против Саудовской Аравии.Фото: REUTERS
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Один из лидеров сборной России по футболу Алан Дзагоев не поможет точно своей команде в матче 2 тура чемпионата мира 2018. Футболист столичного ЦСКА не поедет с командой в Санкт-Петербург на игру с Египтом.

- Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации, - говорится в официальном твиттере сборной России.

К слову, именно сегодня, 17 июня, Дзагоев празднует свой день рождения. И перед стартом тренировки команда поздравила игрока. В интервью пресс-службе сборной России Дзагоев выразил надежду на возвращение:

- Надеюсь успеть еще сыграть на чемпионате мира. Для этого нам нужно выйти из группы, - сказал футболист.

Наша команда, отметим, уже сегодня улетает в Санкт-Петербург. И завтра у нее там - предыгровая тренировка, а 19 июня - важный поединок ЧМ-2018 против Египта, который начнется в 21:00.

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