2018-06-17T15:20:49+03:00
Происшествия

В США во время стрельбы на выставке погиб человек

Около 20 человек получили ранения и травмы, трое находятся в критическом состоянии
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция США расследует перестрелку на выставке в Нью-ДжерсиПолиция США расследует перестрелку на выставке в Нью-ДжерсиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Трентон, штат Нью-Джерси на выставке Art All Night произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены. Об этом сообщила местная полиция.

По их данным, умер 33-летний мужчина, которого считают одним из стрелявших. По меньшей мере, 16 человек пострадали во время перестрелки, в том числе 13-летний подросток. Три человека госпитализированы в критическом состоянии. В общей сложности 20 человек были доставлены в больницу с травмами после инцидента.

Как передает газета Trentonian, все произошло уже ночью, около 03:00 по местному времени (10:00 мск). Эта выставка работает круглосуточно. Очевидцы отмечали, что у здания, в котором находится экспозиция, собралось много людей.

Кто открыл огонь и почему, пока неизвестно. Отмечается, что оказавшийся на выставке полицейский стрелял в ответ, но он не был при исполнении. На месте ЧП полиция насчитала более 70 гильз от патронов.

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