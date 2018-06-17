СМИ: Союзники Меркель выдвинут ей ультиматум по вопросу нелегальной миграции
Христианско-социальный союз (ХСС) Германии и его глава – министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер выдвинут ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции.
Как пишет газета газета Bild, ХСС планируют дать председателю немецкого правительства срок в две недели на решение этой проблемы на общеевропейском уровне. В противном случае, федеральная полиция Германии начнет общенациональные меры контроля.
В ультиматуме партии речь идет о находящихся в ФРГ мигрантах, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, а также тех, кто только направляется в Германию. Зеехофер пообещал, что вышлет из страны незарегистрированных здесь беженцев и закроет для новоприбывших государственную границу ФРГ.
По данным издания, ультиматум будет выдвинут в понедельник, 18 июня. Через две недели состоится саммит ЕС, на котором Меркель и должна договорится с главами стран Европы об усилении противодействия наплыву нелегальных мигрантов.
Отметим, что партия Меркель - Христианско-демократический союз, является союзникам ХСС и также выступает за поиск общеевропейского решения по вопросу миграции. Однако ХСС настаивает на выдворении из страны мигрантов без документов или ранее уже получивших отказ на предоставление убежища.
Еще больше материалов по теме: «Нашествие мигрантов в Европу»