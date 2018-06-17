СМИ: Союзники Меркель выдвинут ей ультиматум по вопросу нелегальной миграции

СЕГОДНЯ 16:29 2018-06-17T16:30:08+03:00

Однопартийцы планируют дать канцлеру Германии две недели на поиск решения этой проблемы

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Христианско-социальный союз (ХСС) Германии и его глава – министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер выдвинут ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции.

Как пишет газета газета Bild, ХСС планируют дать председателю немецкого правительства срок в две недели на решение этой проблемы на общеевропейском уровне. В противном случае, федеральная полиция Германии начнет общенациональные меры контроля.

В ультиматуме партии речь идет о находящихся в ФРГ мигрантах, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, а также тех, кто только направляется в Германию. Зеехофер пообещал, что вышлет из страны незарегистрированных здесь беженцев и закроет для новоприбывших государственную границу ФРГ.

По данным издания, ультиматум будет выдвинут в понедельник, 18 июня. Через две недели состоится саммит ЕС, на котором Меркель и должна договорится с главами стран Европы об усилении противодействия наплыву нелегальных мигрантов.

Отметим, что партия Меркель - Христианско-демократический союз, является союзникам ХСС и также выступает за поиск общеевропейского решения по вопросу миграции. Однако ХСС настаивает на выдворении из страны мигрантов без документов или ранее уже получивших отказ на предоставление убежища.