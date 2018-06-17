2018-06-17T17:38:56+03:00
Политика

Видео запуска баллистической ракеты «Искандер» появилось в сети

Минобороны опубликовало видео запуска баллистической ракеты «Искандер» [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Подготовка к запуску баллистической ракеты «Искандер». Фото: скриншот видеоПодготовка к запуску баллистической ракеты «Искандер». Фото: скриншот видео
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Видео запуска баллистической ракеты «Искандер» появилось на канале Министерства обороны РФ в YouTube. В пояснении сказано, что испытания оперативно‐тактического ракетного комплекса проходили на учениях Восточного военного округа.

В ролике показано размещение «Искандеров» на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам запуск.

Пуск баллистической ракеты расчетом ОТРК Искандер ВВО.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа отработали отражение нападения условной диверсионно-разведывательной группы, которая по легенде пыталась сорвать запуск ракет комплексами «Искандер» в Еврейском автономном округе. В рамках практических занятий ее "нападение" отразили ракетчики ВВО. Военнослужащие отработали тактические приемы для блокирования "диверсантов" и подавления огневых точек. В итоге задание было выполнено, ракеты запустили на дальность порядка 80 километров и уничтожили важные объекты "врагов".

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