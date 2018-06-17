Администрация Порошенко: евродепутата Ребекку Хармс кто-то разыграл

СЕГОДНЯ 18:32 2018-06-17T18:32:32+03:00

В Киеве опровергли сообщения о подготовке закона о правах сексуальных меньшинств

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Президент Украины Петр Порошенко не намерен вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правах представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Ранее евродепутат Ребекка Хармс написала в своем Twitter, что ей позвонили из резиденции президента Украины и сообщили, что на следующей неделе он, в рамках европейских законодательных стандартов, представит в парламент проект закона о защите прав сексуальных меньшинств.

«Никто ей не звонил. Скорее всего, кто-то ее так разыграл», - цитирует ТАСС ответ представителя администрации Порошенко.

Позже Хармс разместила в своем микроблоге пост, в котором выразила сожаление, что была дезинформирована неизвестными, выдававшими себя за сотрудников администрации президента Украины. По ее словам, в ее офис приходили данные о готовящемся законопроекте с телефонов и электронной почты, которые не принадлежат госструктурам республики.

Как рассказывал сайт kp.ru, в Киеве прошел массовый гей-парад, который сопровождался арестами противников этого действа.

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К очередному гей-параду (или как тут его стыдливо назвали - «Маршу равенства») в Киеве готовились основательно. Еще накануне полиция оцепила весь маршрут следования представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. (подробнее)