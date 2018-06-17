Ливийская армия захватила одного из главарей «Аль-Каиды»

17 Июнь 23:35 2018-06-18T00:01:36+03:00

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Одного из самых авторитетных главарей запрещенной в России террористической сети «Аль-Каида» Абу Сафьян бен Каму взят в плен отрядами Ливийской национальной армии (ЛНА) во время боев в городе Дерна, сообщили в штабе командования военной операцией.

Командир боевиков был захвачен на одной из последних укрепленных позиций террористов в городе. Небольшая шайка под его предводительством «засела в полуразрушенном доме» и обстреливала подразделения ливийских вооруженных сил, которые шли в атаку.

О 59-летнем бен Каму известно, что он выехал из Ливии в середине 1980-х годов и через Судан попал в Афганистан. Там он прошел подготовку в тренировочном лагере боевиков «Аль-Каиды» и вскоре сам стал инструктором террористов, передает ТАСС.

Он был личным водителем и телохранителем основателя группировки Усамы бен Ладена, когда тот находился в Судане. Американским военным удалось схватить и отправить в тюрьму в Гуантанамо. В 2007 бен Каму передали ливийским властям. Во время беспорядков весной 2011 года он бежал из тюрьмы в столице страны Триполи.