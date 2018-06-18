СМИ узнали о предложении ФТС ввести пошлину за любую интернет-покупку за рубежом

СЕГОДНЯ 07:05 2018-06-18T07:05:38+03:00

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В СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила министерству финансов усовершенствовать трансграничную интернет-торговлю. По некоторым данным, ведомство выступило с инициативой облагать пошлиной все покупки в зарубежных интернет-магазинах независимо от их стоимости.

Нововведение предлагается принять через год-полтора, при этом ФТС рассчитывает получить в бюджет примерно по 110 рублей с каждой посылки, пишет газета «Ведомости».

Напомним, в настоящее время в России допускается беспошлинный ввоз посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до одной тысячи евро, но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этих пределов взимается пошлина в размере 30% от стоимости товара. Однако, как сообщал сайт kp.ru, с начала 2020 года порог снизят до 200 евро, при этом ограничение на количество заказов будет отменено.