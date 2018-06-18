В США, уходя от погони, погибли пять незаконных мигрантов

СЕГОДНЯ 12:36 2018-06-18T12:36:32+03:00

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В американском штате Техас три машины мексиканцев пытались скрыться от стражей порядка и пересечь границу. Однако во время погони один из автомобилей перевернулся. Страшная авария унесла жизни пяти человек.

Сообщается, что два из трех автомобилей были остановлены американскими пограничниками при попытке пересечь границу. Находившиеся в них незаконные иммигранты были задержаны. Однако мигранты их третьей машины не захотели добровольно сдаться полиции и попытались уйти от погони.

Примерно в 70 километрах от границы, уходя от преследования на скорости около 100 миль в час машина, в которой находилось 14 человек вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. Водитель, гражданин США, выжил, а вот некоторые его пассажиры получили несовместимые с жизнью травмы. Четверо мексиканцев погибли на месте, еще один скончался позже в ближайшей больнице в Сан-Антонио, куда он был доставлен с места ЧП, передает сайт «Свободная пресса».

Остальные пассажиры и водитель с различными травмами также были доставлены в клинку. Сейчас их жизни ничто не угрожает, пишет газета «Известия».