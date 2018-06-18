2018-06-18T12:36:32+03:00
Происшествия

В США, уходя от погони, погибли пять незаконных мигрантов

Машина с нелегалами перевернулась во время гонки
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полиция США устроила погоню за нелегальными мигрантамиПолиция США устроила погоню за нелегальными мигрантамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В американском штате Техас три машины мексиканцев пытались скрыться от стражей порядка и пересечь границу. Однако во время погони один из автомобилей перевернулся. Страшная авария унесла жизни пяти человек.

Сообщается, что два из трех автомобилей были остановлены американскими пограничниками при попытке пересечь границу. Находившиеся в них незаконные иммигранты были задержаны. Однако мигранты их третьей машины не захотели добровольно сдаться полиции и попытались уйти от погони.

Примерно в 70 километрах от границы, уходя от преследования на скорости около 100 миль в час машина, в которой находилось 14 человек вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. Водитель, гражданин США, выжил, а вот некоторые его пассажиры получили несовместимые с жизнью травмы. Четверо мексиканцев погибли на месте, еще один скончался позже в ближайшей больнице в Сан-Антонио, куда он был доставлен с места ЧП, передает сайт «Свободная пресса».

Остальные пассажиры и водитель с различными травмами также были доставлены в клинку. Сейчас их жизни ничто не угрожает, пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минтранс разрешит съемку метро, на запретит электронные сигареты в подземке
Вход в Парк Горького будет закрыт на два дня
Песков: Еще рано говорить о позиции Путина относительно повышения пенсионного возраста
Главу Audi задержали по делу о «дизельном скандале»
Санкции в отношении Крыма и Севастополя со стороны ЕС продлены
«Нафтогаз Украины» оспорил остановку решения Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом»
Ученые: пережитый стресс способствует ускоренному развитию мозга ребенка
«Тревога вслед уходящему поезду»: В ГД прокомментировали слова депутата Рады о скорой катастрофе на Украине
В результате землетрясения в Японии пострадали 200 человек
Порошенко: Киев создаст в ЕС международную группу по противодействию «Северному потоку-2»
Российские военные доставили гуманитарную помощь в православный монастырь под Дамаском
СК РФ возбудил новые дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими населения Донбасса