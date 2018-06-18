2018-06-18T13:52:21+03:00
Происшествия

В Польше туристический автобус упал в кювет

Сообщается, что есть погибшие
Александра БУРОВА
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Автобус с туристами попал в аварию в ПольшеАвтобус с туристами попал в аварию в ПольшеФото: twitter.com
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ДТП произошло утром 18 июня в центральной части Польши - в Константиново.

Водитель автобуса выехал на встречную полосу, после чего упал в кювет и перевернулся на бок, сообщает ежедневная газета "Gazeta pomorska".

После трагического случая дорогу DK 91 заблокировали. Причины аварии выясняются. На месте работают аварийные службы: пожарные и скорая помощь. Также было направленно 4 вертолёта.

По данным газеты, в автобусе находилось 48 человек, все они пожилого возраста. Сообщается, что есть погибшие - это две женщины в возрасте 65 лет.

Для лёгких ранений экстренные службы поставили палатки на месте происшествия. В общей сложности, пострадало 29 человек, все они направлены в ближайшие больницы в Быдгощ, Александров, Лодзь и Влоцлавек для проведения обследования.

Напомним, что также крупная авария произошла 14 июня в Кемеровской области в Беловском районе. Погибло 3 человека, пострадало 6. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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