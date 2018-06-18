В американский зоопарк вернули сбежавшего слона Майкла Джексона

СЕГОДНЯ 15:21 2018-06-18T15:21:23+03:00

Слон по кличке Али ранее выбежал за ограждения, которые случайно оставили открытыми

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В зоопарк «Джексонвиль», расположенный в американском штате Флорида, вернули сбежавшего слона Али, которого ранее привезли с ранчо умершего певца Майкла Джексона «Неверленд».

«Али, наш добродушный слон, который приехал в зоопарк с ранчо Майкла Джексона, выбежал за ограждения, которые случайно оставили открытыми, и оказался во дворе», — сообщается в аккаунте зоопарка в Facebook.

После того, как животное покинуло территорию зоопарка, сотрудники учреждения оперативно запустили протокол безопасности. Уже через 20 минут спустя слона вернули в его вольер. По данным представителей заведения, в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, в 1987 году американский исполнитель Майкл Джексон купил поместье за 19,5 миллиона долларов и переименовал его в «Неверленд» в честь сказочного острова Питера Пэна. На участке Джексона были расположены частный зоопарк и парк развлечений. В 2008 году певец продал поместье за 22,5 миллиона долларов из-за долгов.