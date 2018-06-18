В Париже из-за родов пассажирки прервалось движение скоростных поездов

СЕГОДНЯ 16:01 2018-06-18T16:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Рождение ребёнка у одной из пассажирок стало причиной остановки движения скоростных поездов, инцидент произошёл в понедельник 18 июня во французской столице. Об этом сообщает руководство линии А транспортной сети парижского региона.

«В связи с неожиданным рождением ребёнка в поезде на станции «Обер» прервано движение между станциями «Этуаль» и «Насьон», — говорится в сообщении железнодорожников в twitter.

Уточняют, что прибывшие на место происшествия врачи сразу эвакуировали из поезда маму и её новорождённого малыша и привезли их в ближайшую клинику. Также сообщают, что они оба чувствуют себя хорошо.

В социальных сетях эта история получила широкую известность, пользователи поздравляют новоиспечённую мать, а также предлагают сделать для новорождённого бесплатный проезд и назвать его "Обер" в честь той станции, на которой он появился на свет.