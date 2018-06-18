2018-06-18T18:37:56+03:00
Афиша

Выставка работ карикатуриста Олега Теслера откроется в Москве

Работы худлжника можно будет увидеть 20 июня в Музее русского искусства
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Одна из каррикатур. Фото из архивов вдовы Олега Теслера.Одна из каррикатур. Фото из архивов вдовы Олега Теслера.
Изменить размер текста:

19 июня Олегу Теслеру, известному советскому и российскому карикатуристу, могло бы исполниться 80 лет. Художник ушел из жизни в 1995 году, но его работы продолжают радовать и сегодня.

Начинал свой творческий путь Олег Теслер на телевидении: вместе с Анатолием Лысенко (нынешний гендиректор ОТР) они начали сотрудничать с молодежными программами советского ТВ, еще будучи студентами. Вскоре художник начал рисовать комиксы и карикатуры «без слов», став первооткрывателем подобного жанра. Талант юного карикатуриста заметили, в популярном журнале «Смена» даже появилась страница юмора, которая в будущем открыла дорогу в большой мир творчества таким художникам, как Виталий Песков, Василий Дубов, Сергей Тюнин, Леонид Тишков и Андрей Некрасов.

Портрет Олега Теслера. Фото: семейный архив.

Портрет Олега Теслера. Фото: семейный архив.

Наследие, которое оставил после себя Олег Теслер, огромно. От необычных «юмористических» единиц измерения Теслеров (сантитеслеры и миллитеслеры) до тысячи карикатур и иллюстраций, макетов журналов и газет. Карикатуры Теслера публиковались на страницах журналов и газет «Крокодил», «Пионер», «Известия».

Кроме того, Теслер был так же одним из художников Олимпиады-1980, являлся лауреатом различных конкурсов карикатуры: «Толентино» в Италии, «Кнокке-Хейст» в Бельгии, «Иомури» в Японии и «Золотой Остап» в российском Санкт-Петербурге.

Одна из карикатур. Фото из архивов вдовы Олега Теслера.

Одна из карикатур. Фото из архивов вдовы Олега Теслера.

Юбилейная выставка работ Теслера откроется 20 июня в московском Музее русского искусства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя
Центробанк заявил о снижении прибыли российских банков
Лавров и Помпео рассмотрели график политических контактов на ближайшее время
Где заказать агитационные материалы к выборам-2018
Госдума может рассмотреть проект по повышению пенсий 19 июля
Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма
Дельфинёнок родился в Одессе прямо во время представления
Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС в начале июля
В России появятся новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Медведев подписал поручение о положении министерства науки и высшего образования
Умер Анджей Мальчевский - основатель Мособлбанка
Кинокритики определили режиссеров, снимающих только хорошие фильмы
Около 40 сотрудников «Нафтогаза» получили премии за победу в споре с «Газпромом»
В Ленинградской области предлагают вдвое снизить налог владельцам машин на газе
СМИ: Турецкие военные занимают окраины сирийского Манбиджа по согласованию с США
В Париже из-за родов пассажирки прервалось движение скоростных поездов
Путин предложил Михаила Меня на должность аудитора Счетной Палаты
СМИ: Зеехофер и Меркель договорятся о компромиссном решении проблемы с беженцами
Путин поздравил с днем рождения главного редактора «Комсомольской правды»
Беспошлинный порог интернет-покупок будет снижен
В американский зоопарк вернули сбежавшего слона Майкла Джексона
Данных о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Японии не поступало