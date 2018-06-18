Выставка работ карикатуриста Олега Теслера откроется в Москве

СЕГОДНЯ 18:24 2018-06-18T18:37:56+03:00

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19 июня Олегу Теслеру, известному советскому и российскому карикатуристу, могло бы исполниться 80 лет. Художник ушел из жизни в 1995 году, но его работы продолжают радовать и сегодня.

Начинал свой творческий путь Олег Теслер на телевидении: вместе с Анатолием Лысенко (нынешний гендиректор ОТР) они начали сотрудничать с молодежными программами советского ТВ, еще будучи студентами. Вскоре художник начал рисовать комиксы и карикатуры «без слов», став первооткрывателем подобного жанра. Талант юного карикатуриста заметили, в популярном журнале «Смена» даже появилась страница юмора, которая в будущем открыла дорогу в большой мир творчества таким художникам, как Виталий Песков, Василий Дубов, Сергей Тюнин, Леонид Тишков и Андрей Некрасов.

Портрет Олега Теслера. Фото: семейный архив.

Наследие, которое оставил после себя Олег Теслер, огромно. От необычных «юмористических» единиц измерения Теслеров (сантитеслеры и миллитеслеры) до тысячи карикатур и иллюстраций, макетов журналов и газет. Карикатуры Теслера публиковались на страницах журналов и газет «Крокодил», «Пионер», «Известия».

Кроме того, Теслер был так же одним из художников Олимпиады-1980, являлся лауреатом различных конкурсов карикатуры: «Толентино» в Италии, «Кнокке-Хейст» в Бельгии, «Иомури» в Японии и «Золотой Остап» в российском Санкт-Петербурге.

Одна из карикатур. Фото из архивов вдовы Олега Теслера.

Юбилейная выставка работ Теслера откроется 20 июня в московском Музее русского искусства.