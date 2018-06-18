Медведев подписал распоряжение о направлении на развитие Дальнего Востока 54 млрд рублей

СЕГОДНЯ 22:34 2018-06-18T22:34:58+03:00

Средства будут выделены в течение трех лет, 21 млрд рублей поступят в бюджет девяти регионов в этом году

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На социальное развитие Дальнего Востока направят 54 миллиарда рублей в течение 3 лет. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Я подписал распоряжение о распределении трансфертов на социальное развитие Дальнего Востока, в течение 3 лет туда направляется почти 54 миллиарда рублей, 21 миллиард должны поступить в бюджет 9 регионов в этом году", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он пояснил, что средства будут направлены на ремонт и строительство объектов, которые находятся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. По словам премьера, необходимо создать "нормальные" условия для того, чтобы люди хотели жить и работать на Дальнем Востоке.

"Речь идет о строительстве детских садов, школ, колледжей, больниц и спортивных комплексов и благоустройстве территории. Ну и, конечно, о дорогах, о мостах, сетях, а именно теплоснабжении, водоснабжении, транспортной инфраструктуре", — добавил глава правительства, передает РИА Новости.