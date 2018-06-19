Захарова рассказала, как Запад обманул Россию

СЕГОДНЯ 03:11 2018-06-19T03:11:37+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала финским СМИ, как западные страны обманули Россию, которая «полностью им открылась» после окончания холодной войны.

«Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, - мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули», - сказала дипломат.

При этом она уточнила, что Запад ответил нашей стране тем, что «окружил ее колючей проволокой». «На протяжении последних двадцати лет нас пытаются окружить со всех сторон. Мы спрашивали, зачем нужна ПРО в Польше. И нам отвечали, что это нужно против Ирана. Мошенничество чистой воды», - пояснила Захарова.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз заверила, что Москва не желает вступать ни в какие конфликты, а хочет лишь развивать торговые и культурные связи с другими государствами. «Мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают», - заметила дипломат в интервью изданию Hufvudstadsbladet.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО продолжают наращивать военную мощь у российских границ. При этом, по мнению главы нашего государства, Североатлантический альянс пытается разжечь конфликты на постсоветском пространстве.