Посольство РФ в США подтвердило подготовку визита американских сенаторов в Москву

СЕГОДНЯ 05:18 2018-06-19T05:18:17+03:00

В настоящее время готовится визит группы американских сенаторов в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причем дипломаты надеются, что эта поездка положительно скажется на двусторонних отношениях

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Посольство России в США подтвердило ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что в настоящее время готовится визит группы американских сенаторов в Москву.

Также в дипломатическом представительстве нашей страны выразили надежду на то, что эта поездка законодателей Соединенных Штатов положительно скажется на дальнейшем развитии российско-американских отношений.

«Действительно, мы знаем о том, что группа американских законодателей готовится к поездке в Москву. <…> Рассчитываем, что намеченный визит послужит развитию российско-американских связей, позитивно скажется на всем комплексе наших двусторонних отношений», - сказали в пресс-службе российской дипмиссии РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, информация о возможном визите конгрессменов США в Россию появилась еще в январе. При этом тогда отмечалось, что поездка может состояться «приблизительно через полгода».