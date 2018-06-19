Порошенко инициировал конституционную проверку лишения Януковича президентства

СЕГОДНЯ 10:40 2018-06-19T10:40:53+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко намерен оспорить в Конституционном суде законность отстранения бывшего главы государства Виктора Януковича. Соответствующее официальное обращение опубликовали на сайте суда.

Порошенко уверен, что процедура лишения Януковича президентства нарушила несколько статей конституции. Президент Украины напомнил, что отстранение главы государства возможно только через процедуру импичмента, которая в 2014 году не проводилась.

Обращение Порошенко уже стало объектом критики со стороны общественности и депутатов Верховной Рады. При этом высказывается мнение, что президента больше всего заботит не сохранение законности, а собственная судьба.

В частности, председатель «Радикальной партии» Олег Ляшко предположил, что Порошенко готовится пойти по стопам Януковича и также будет вынужден покинуть страну.

Украинский журналист Александр Дубинский считает, что Порошенко весьма опасается потерять пост главы государства без процедуры импичмента, которую почти невозможно продвинуть.

«Для импичмента требуется конституционное большинство в 300 голосов. Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, можно принять простым большинством», - пояснил Дубинский.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот — Верховная Рада отстранила президента Виктора Януковича, который вынужденно покинул страну, опасаясь за свою жизнь.

Позже парламент изменил конституцию и назначил досрочные президентские выборы, на которых победил Порошенко.