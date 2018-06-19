Ученые нашли самые древние следы курения

СЕГОДНЯ 10:41 2018-06-19T10:41:57+03:00

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Американские археологи обнаружили самое древнее свидетельство курения ‐ трубку с никотином, которая была изготовлена в 1685‐1530 годах до нашей эры. Находка была сделана в штате Алабама.

Сообщается, что во время исследовательских работ специалисты наткнулись на трубку. В результате многоступенчатого анализа специалистам удалось обнаружить внутри нее следы никотина. Это открытие перевернуло представление ученых о табаке, ведь ранее считалось, что его начали в Южной Америке 6-8 тысяч лет назад. Предполагалось, что именно оттуда табак стал распространяться сначала в Центральную, а затем и в Северную Америку, пишет сайт телеканала «Звезда».

О том, что вычисления ученых верны, свидетельствуют и другие данные. В частности, археологам удалось обнаружить рядом с курительной трубкой кости животных, которые относятся примерно к тому же историческому периоду, что и указанный инструмент.

Сейчас все находки опечатаны и отправлены в государственное хранилище Алабамы, передает телеканал «360».