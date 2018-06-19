Молоко в полиэтиленовой таре признали опасным для человеческого организма

СЕГОДНЯ 11:56 2018-06-19T11:56:06+03:00

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Молоко и молочная продукция, которая поставляется производителями на реализацию в полиэтиленовой или в пластиковой таре, таит в себе опасные для человеческого организма вещества и может быть причиной расстройств желудочно-кишечного тракта.

Как утверждают российские ученые, виной тому выделения подобными упаковками фталатов. Особо пагубно эти ядовитые вещества воздействуют на печень.

Учеными были взяты 25 проб указанного продукта в соответствующих упаковках и исследованы в лабораторных условиях. Как оказалось, в 40 % проб молока из бутылок и в 58 % проб из пакетов присутствовали фталаты.

Эксперты подсчитали, сколько в сутки в организм взрослых и детей, употребляющих молоко из пластиковой или полиэтиленовой тары, поступает фталатов. Для 6-летнего ребёнка, к примеру, эта доза составила 5,61*0,01 мг на каждый килограмм веса.

Кроме того, как стало известно, фталаты, находящиеся в пластике и полиэтилене, попадают в организм как с молоком, так и иными жидкостями, включая воду. Эти вещества присутствуют в искусственной одежде, отделочных и стройматериалах, в игрушках, сообщает сайт «Дни.ру».

К слову, фталаты, содержащие в себе фталевую кислоту, добавляются в пластмассу, для того чтобы сделать его прочным и гибким.