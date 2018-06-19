2018-06-19T12:59:23+03:00
Общество

Шляпу Наполеона, потерянную в битве при Ватерлоо, продали на аукционе

Покупатель заплатил за треуголку 350 тысяч евро
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На аукционе продана треуголка НаполеонаНа аукционе продана треуголка Наполеона
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Во Франции на аукционе ушла шляпа знаменитого полководца Наполеона Бонопарта. Эта треуголка знаменита тем, что император и завоеватель потерял ее во время битвы под Ватерлоо.

Известно, что начальная цена лота составляла 30-40 тысяч евро. Однако желающих приобрести экспонат оказалось много, и в результате споров, шляпа ушла с молотка за 350 тысяч евро, передает сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что после битвы при Ватерлоо треуголку Наполеона подобрал голландский драгун Арну ван Зёйлен ван Нейевелт. С тех пор у шляпы императора сменилось семь владельцев. При этом имя счастливчика, который выкупил легендарный лот, не называется.

Специалисты отмечают, что за всю жизнь у Наполеона Бонопарта было порядка 120 головных уборов. При этом лишь 19 шляп французского императора, дошедших до наших дней, не вызывают у экспертов сомнений в их подлинности, пишет сайт argumenti.ru.

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