Минтруд создаст программы занятости для людей предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 13:46 2018-06-19T13:46:45+03:00

Ведомство будет рассматривать все жалобы граждан на дискриминацию по возрасту при устройстве на работу

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Министерство труда разрабатывает специальные программы активной занятости для всех людей предпенсионного возраста. Такой возможностью смогут воспользоваться граждане, если у них возникнет желание найти новую работу или поменять свою специальность. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

Он сообщил о том, что у министерства есть возможность обеспечить рабочими местами «новых» пенсионеров (т.е. тех, кто раньше бы уже вышел на пенсию, а сейчас будет продолжать трудовую деятельность).

Кроме того, Андрей Пудов добавил, что министерство обязательно будет рассматривать все обращения граждан, которые будут жаловаться на дискриминацию по возрасту при поисках работы.

Напомним, что правительство планирует начать повышать пенсионный возраст уже с 2019 года, постепенно, но довольно быстро - в среднем на полгода каждый год. Женщинам хотят увеличить его до 63 лет, а мужчинам до 65.