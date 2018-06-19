МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре и граде

СЕГОДНЯ 14:06 2018-06-19T14:06:30+03:00

Во вторник, 19 июня, ожидается кратковременный дождь, град, гроза и порывы ветра до 15 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

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МЧС России разослало экстренное сообщение о том, что в Московской области сегодня днём, 19 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

«В ближайший час с сохранением днём 19 июня местами в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 15 м/с», — говорится в сообщении со ссылкой на Росгидромет.

МЧС рекомендует быть внимательными и осторожными, а также по возможности сократить своё пребывание на улице.

Кроме того, на сайте Гидрометцентра сообщается о том, что в Москве периоды жаркой погоды будут постоянно сменяться кратковременными дождями с грозами.

Метеорологи предупредили, что такие погодные колебания отрицательно повлияют на самочувствие метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

Напомним, что 18 июня объявили о «жёлтом» уровне погодной опасности на 19 число. По словам синоптиков, в этот день стоит ожидать тёплой погоды, но местами с кратковременными осадками и грозами со штормовым ветром.