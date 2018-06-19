2018-06-19T14:56:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Принцесса Японии прилетела в Саранск ради ЧМ-2018

Члены императорской семьи не посещали Россию уже 102 года
Александра БУРОВА
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Принцесса Японии прибыла в Саранск на матч ЧМ-2018Принцесса Японии прибыла в Саранск на матч ЧМ-2018Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принцесса Японии Хисако Такамадо посетит матч ЧМ по футболу 2018 с участием японской сборной.

Королевская особа является ярой поклонницей спорта и сопровождает национальную команду на чемпионатах мира уже на протяжении 20 лет.

По данным информационного агентства Reuters, власти мордовской республики подготовили для принцессы целую культурно-развлекательную программу.

Она уже посетила музей скульптора Степана Эрьзи в Саранске.

Уточняется, что члены японской императорской семьи не посещали территорию России уже больше 100 лет (с 1916 года).

Напомним, что чемпионат мира по футболу-2018 начался 14 июня, и закончится 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России, а московские «Лужники» и «Спартак» примут 12 игр.

Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Колумбии пройдет в Саранске 19 июня.

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