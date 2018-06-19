Новак: Россия выступит за увеличение добычи нефти ОПЕК+

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-19T15:40:45+03:00

Глава Минэнерго считает, что такая необходимость обусловлена объективными факторами, среди которых положительная динамика сырьевого рынка, а также рост показателей потребления

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Россия намерена предложить увеличить добычу ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом 19 июня заявил руководитель Минэнерго Александр Новак. По словам министра, Москва предложит рассмотреть такую возможность на ближайшей встрече с ОПЕК в Вене.

«Мы считаем сейчас, что 2,8 млн баррелей — это уже достаточно много. И мы больше перевыполняем, чем было», — пояснил министр.

Как отметил Новак, данное предложение обусловлено вполне объективными факторами. Среди которых положительная динамика сырьевого рынка, а также рост показателей потребления.

«Третий квартал он довольно позитивный еще потому, что в третьем квартале самый высокий спрос на нефть, поэтому здесь может случиться дефицит на рынке, если не принимать меры», — заметил он.

Помимо этого, необходимость нарастить добычу нефти в третьем квартале 2018 года глава Минэнерго России объяснил и необходимостью избежать образования дефицита на рынке. В актив фактов, которые могут послужить подспорьем принятия данного предложения Москвы, Новак занес то, что никто из участников сделки ОПЕК+ не уведомлял о своих намерения наложить вето на возможное увеличении добычи нефти в рамках соглашения.

Встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене уже на этой неделе.