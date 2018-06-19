2018-06-19T16:03:50+03:00
Наука

Ученые нашли в янтаре останки лягушки возрастом 100 миллионов лет

Древнее земноводное обитало в меловом периоде во влажных тропических лесах
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Ученые нашли в янтаре останки лягушки, которая обитала на Земле 100 млн лет назадУченые нашли в янтаре останки лягушки, которая обитала на Земле 100 млн лет назадФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Во время раскопок в Мьянме группой китайских и американских палеонтологов была сделана необычная находка: новый вид земноводных под названием Electrorana limoae. Ученые обнаружили янтарь, в котором застыла лягушка, поедающая жука. Причем до сей поры ни земноводное ни насековое не были представлены в классификации биологического мира Земли.

Палеонтологи идентифицировали череп с зубами, передние лапки, фрагмент позвоночника и задней лапы земноводного. После чего был установлен возраст уникальной янтарной находки: лягушка обитала на просторах нашей планеты примерно 100 миллионов лет назад.

Таким образом, как констатируют биологи, опираясь на исследования останков лягушки, древнее земноводное обитало в меловом периоде во влажных тропиках, сообщает телеканал "360".

К слову, возраст находки определили благодаря датированию циркона, содержавшегося в породах, где и был обнаружен янтарь с древним земноводным. Что до жука, то его классификация и ареал обитания пока не определены. Ученые планируют сделать после целого комплекса сравнений с уже известными науке представителями мира насекомых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Суд Херсона разрешил капитану российского судна «Норд» выехать в Крым
Компания-оператор «Северного потока-2» получила почти все трубы, необходимые для строительства
Из-за сильного ветра власти Москвы просят преостановить работу летних веранд
Новак: Россия выступит за увеличение добычи нефти ОПЕК+
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине
Владимир Путин прибыл в Минск на заседания Госсовета Союзного государства
Умер украинский поэт Иван Драч
Принцесса Японии прилетела в Саранск ради ЧМ-2018
Песков: Сенцов должен самостоятельно инициировать решение вопроса о помиловании
Впервые с начала мая курс доллара на Московской бирже превысил 64 рубля
«Не менее одного евро за килограмм»: ФТС предложила снизить пошлину на интернет-посылки до 20%
В российском МИД поприветствовали приостановку военных учений США и Южной Кореи
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре и граде
«Размечтался»: Пушков прокомментировал слова Кравчука о добровольной «сдаче» Крыма Россией
Ученые: проживание в мегаполисах таит в себе смертельную опасность
Ушаков рассказал о содержании письма Ким Чен Ына президенту РФ
Минтруд создаст программы занятости для людей предпенсионного возраста
В Австралии умер самый старый орангутан на планете, живший в неволе