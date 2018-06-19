Ученые нашли в янтаре останки лягушки возрастом 100 миллионов лет

СЕГОДНЯ 16:03 2018-06-19T16:03:50+03:00

Ученые нашли в янтаре останки лягушки, которая обитала на Земле 100 млн лет назад Фото: EAST NEWS

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Во время раскопок в Мьянме группой китайских и американских палеонтологов была сделана необычная находка: новый вид земноводных под названием Electrorana limoae. Ученые обнаружили янтарь, в котором застыла лягушка, поедающая жука. Причем до сей поры ни земноводное ни насековое не были представлены в классификации биологического мира Земли.

Палеонтологи идентифицировали череп с зубами, передние лапки, фрагмент позвоночника и задней лапы земноводного. После чего был установлен возраст уникальной янтарной находки: лягушка обитала на просторах нашей планеты примерно 100 миллионов лет назад.

Таким образом, как констатируют биологи, опираясь на исследования останков лягушки, древнее земноводное обитало в меловом периоде во влажных тропиках, сообщает телеканал "360".

К слову, возраст находки определили благодаря датированию циркона, содержавшегося в породах, где и был обнаружен янтарь с древним земноводным. Что до жука, то его классификация и ареал обитания пока не определены. Ученые планируют сделать после целого комплекса сравнений с уже известными науке представителями мира насекомых.