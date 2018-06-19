Двух пьяных ёжиков в Германии спасли сотрудники полиции

СЕГОДНЯ 16:43 2018-06-19T16:43:59+03:00

В Германии спасли страдающих от похмелья ежей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В немецком городе Эрфурте местная жительница нашла на детской площадке двух ежей. Ей показалось, что они странно себя ведут, и она вызвала полицейских. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили зверей «практически обездвиженными», а рядом с ними лежала разбитая бутылка ликёра.

Об этом инциденте сообщила полиция федеральной земли Тюрингия на своей страничке в Facebook.

- Очевидно, что их опьянение и последующая отключка связаны с разбитой бутылкой отличного яичного ликера, — говорится в сообщении полиции.

Сотрудники отнеслись с юмором к происшествию и даже шутили на тему того, что было «крайне сложно установить личности пьяниц, ведь их воспоминания были очень размытыми».

Ежиков аккуратно завернули в ткань и отвезли в зоопарк, где им была оказана помощь. На природу их выпустят после того, как они оба придут в себя (на данный момент полностью протрезвел только один "коллега").

Несмотря на комичность истории, полицейские настоятельно рекомендуют выбрасывать весь мусор в мусорные баки. Ведь последствия могут быть намного серьёзнее.