Саудовская Аравия решила сделать Катар островом

СЕГОДНЯ 22:35 2018-06-19T22:35:20+03:00

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Во вторник, 19 июня, Саудовская Аравия, которая еще в июне прошлого года разорвала дипломатические отношения с Катаром, вновь объявила о планах изолировать соседнюю страну, причем на этот раз в прямом смысле этого слова.

Как выяснилось, власти королевства хотят «превратить эмират в остров». Другими словами, Эр-Рияд намерен вырыть в километре от границы с Катаром канал длиной 60 километров, шириной 200 метров и глубиной 15-20 метров. При этом оставшаяся узкая полоска суши будет отдана под нужды Минобороны Саудовской Аравии и пограничников.

Как стало известно, Эр-Рияд уже объявил тендер на строительство канала. Ожидается, что прием заявок завершится 25 июня, а еще через три месяца будет объявлено о результатах, пишет газета «Мекка». Кстати, по предварительным данным, реализация проекта обойдется приблизительно в 570 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 июня прошлого года Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Как тогда пояснили в Эр-Рияде, они пошли на такой шаг, чтобы защититься от «терроризма и экстремизма».