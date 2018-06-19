2018-06-19T22:35:20+03:00
В мире

Саудовская Аравия решила сделать Катар островом

Эр-Рияд намерен вырыть вдоль границы с соседним государством канал шириной в 200 метров
Дарья ИВАШКИНА
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Саудовская Аравия решила сделать Катар островомСаудовская Аравия решила сделать Катар островомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 19 июня, Саудовская Аравия, которая еще в июне прошлого года разорвала дипломатические отношения с Катаром, вновь объявила о планах изолировать соседнюю страну, причем на этот раз в прямом смысле этого слова.

Как выяснилось, власти королевства хотят «превратить эмират в остров». Другими словами, Эр-Рияд намерен вырыть в километре от границы с Катаром канал длиной 60 километров, шириной 200 метров и глубиной 15-20 метров. При этом оставшаяся узкая полоска суши будет отдана под нужды Минобороны Саудовской Аравии и пограничников.

Как стало известно, Эр-Рияд уже объявил тендер на строительство канала. Ожидается, что прием заявок завершится 25 июня, а еще через три месяца будет объявлено о результатах, пишет газета «Мекка». Кстати, по предварительным данным, реализация проекта обойдется приблизительно в 570 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 июня прошлого года Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Как тогда пояснили в Эр-Рияде, они пошли на такой шаг, чтобы защититься от «терроризма и экстремизма».

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