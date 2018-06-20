Иран не примет участие во встрече ОПЕК + 23 июня

СЕГОДНЯ 00:56 2018-06-20T00:56:01+03:00

В Тегеране заявили, что не согласны с попытками США оказывать влияние на сделку ОПЕК+

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Во встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других нефтедобывающих стран по вопросу квот на добычу сырья, которое состоится 23 июня, не будет участвовать Иран. Об этом сообщил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.

Он отметил, что останется только на заседание ОПЕК, которое пройдет 22 июня, и в тот же день уедет. По ловам министра, Тегеран выступает против влияния США на сделку ОПЕК+.

«ОПЕК создана не для того, чтобы получать инструкции от США. Президент Трамп думает, что может указывать ОПЕК, что делать, а чего не делать. Он создает трудности на рынке, вводя санкции, и сейчас ждет, что на рынке установятся лучшие цены. Это не честно. ОПЕК не является департаментом минэнерго США», - подчеркнул Зангане.

По его мнению, мировой рынок нефти не должен зависеть от политики. Только в этом случае в выигрыше будут и производители, и потребители, передает ТАСС.

Заседание ОПЕК состоится в Вене в эту пятницу, а на следующий день к странам картеля присоединятся еще 11 участников - производителей нефти. В ходе встречи будет обсуждаться вопрос восстановления добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.

Отметим, что Иран вместе с Россией и Саудовской Аравией выступают против смягчения квот в соглашении и увеличения добычи.