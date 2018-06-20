Президент Литвы заявила об угрозе вторжения со стороны России

СЕГОДНЯ 02:38 2018-06-20T02:39:08+03:00

Глава республики считает, что российские силы у западной границы в 10 раз превосходят силы НАТО

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Литва должна быть готова к российскому вторжению. Такое мнение высказала президент страны Даля Грибаускайте.

«Опасность велика, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто нас не нападет. Мы должны быть готовы: мысленно, политически, технологически, сердцем и душой», - заявила она в интервью Der Spiegel.

По ее мнению, российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем силы НАТО. При этом она отметила, что Литва выделяет на оборону страны два процента ВВП и постоянно модернизирует армию, закупая в Германии бронированные транспортные средства и гаубицы. Кроме того республика покупает вооружения у США и Израиля.

Отметим, как писал сайт kp.ru, что в мае председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петер Павел заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для прибалтийских государств - Литвы, Латвии и Эстонии. По его словам, РФ не станет нападать на республики, потому что альянс применил некие «меры устрашения».