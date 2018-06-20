2018-06-20T02:39:08+03:00
Политика

Президент Литвы заявила об угрозе вторжения со стороны России

Глава республики считает, что российские силы у западной границы в 10 раз превосходят силы НАТО
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Литвы Даля ГрибаускайтеПрезидент Литвы Даля ГрибаускайтеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Литва должна быть готова к российскому вторжению. Такое мнение высказала президент страны Даля Грибаускайте.

«Опасность велика, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто нас не нападет. Мы должны быть готовы: мысленно, политически, технологически, сердцем и душой», - заявила она в интервью Der Spiegel.

По ее мнению, российские войска на границе с Прибалтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем силы НАТО. При этом она отметила, что Литва выделяет на оборону страны два процента ВВП и постоянно модернизирует армию, закупая в Германии бронированные транспортные средства и гаубицы. Кроме того республика покупает вооружения у США и Израиля.

Отметим, как писал сайт kp.ru, что в мае председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петер Павел заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для прибалтийских государств - Литвы, Латвии и Эстонии. По его словам, РФ не станет нападать на республики, потому что альянс применил некие «меры устрашения».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Генсек ООН сожалеет о решении США покинуть Совет по правам человека
В метро Лондона произошел небольшой взрыв
США вышли из состава Совета ООН по правам человека
Иран не примет участие во встрече ОПЕК + 23 июня
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк попрощалась с сериалом
Трамп обнял флаг США после своего выступления
Умер художник Евгений Вахтангов - внук основателя Вахтанговского театра
Набиуллина прокомментировала сокращение вложений России в госдолг США
Россия сыграла просто божественно! Наши победили Египет 3:1 на чемпионате мира по футболу
Рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" установлен на игре ЧМ-2018 Россия - Египет
Саудовская Аравия решила сделать Катар островом
Дзюба и Черышев довели счет до разгромных 3:0 в матче ЧМ-2018 с Египтом
В начале второго тайма Египет забил в свои ворота, Россия повела 1:0 в матче ЧМ-2018
«Лекарств нет, конечно»: Орешкин рассказал о списке американских товаров под пошлинами