Депутаты Госдумы предлагают установить в России День отца

СЕГОДНЯ 03:07 2018-06-20T03:07:37+03:00

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В России может появиться День отца. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который предлагает установить общенациональный праздник в честь отцов.

Автор инициативы, депутат от КПРФ, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. В документе прописано, что поздравлять своих пап в России можно будет каждую последнюю субботу октября. Если проект будет одобрен, закон начнет действовать уже со следующего года, передает ТАСС.

В пояснительной записке, говорится, что День отца уже отмечается в субъектах Российской Федерации в последнюю октябрьскую субботу. И в этот же день проходят награждения почетным знаком «За верность отцовскому долгу». Теперь депутат предлагает закрепить празднование на государственном уровне чтобы «привлечь внимание общественности к роли отца».