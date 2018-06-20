Путин: Россия заинтересована в наращивании интеграции с Белоруссией

СЕГОДНЯ 04:47 2018-06-20T04:48:51+03:00

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В Минске во вторник завершилось заседание Высшего госсовета Союзного государства, по итогам которого главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление.

Как отметил российский президент, в документе страны «подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства» между ними.

«Хотел бы подчеркнуть заинтересовать России в развитии и наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией», — сказал Путин.

Главной темой заседания было экономическое сотрудничество между Москвой и Минском. По словам главы РФ, за последние время отмечается динамичный рост показателей двусторонней торговли и инвестиций, передает ТАСС.

Президент Белоруссии в свою очередь заявил, что возникшие спорные вопросы страны будут решать в духе взаимопонимания и компромисса, а также продолжать конструктивный диалог. Лукашенко пообещал, что оба государства используют потенциал Союзного государства для повышения уровня благосостояния народов.

Кроме того Высший государственный совет утвердил приоритетные направления и задачи развития Союзного государства на 2018-2022 годы.