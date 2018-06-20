В США оценили способность России защитить Калиннинград

СЕГОДНЯ 08:15 2018-06-20T08:15:01+03:00

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Балтийский флот - это небольшая часть военно-морских сил России, но он способен на некоторое время заблокировать порты в Балтийском море и оказать отрицательное влияние на море. Такое мнение высказали эксперты журнала National Interest.

По данным издания, американские авианосцы класса «Нимиц» и «Форд» слишком громоздкие и будут очень уязвимы в закрытых водах Балтийского моря, особенно при приближении к Калининграду, и не смогут выполнять боевые задачи.

действий американским надводным несущим кораблям в первую очередь будут угрожать противолодочные крылатые ракеты. Россия располагает противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» морского и берегового базирования, способные точечно поражать любые цели от калининградского до шведского берега. Их дальность может достигать 600 километров, а значит, Балтики будет простреливаться с береговых орудий России.

Издание отмечает, что некоторые российские судна в Балтийском флоте устарели. Но, несмотря на это, они оснащены мощным противолодочным оружием, а в Калининградской области располагаются ПВО- С-300 и С-400, которые также будут опасны для сил США в случае вооруженного конфликта в регионе.

По мнению экспертов, одним из решения этой проблемы может стать постоянное присутсвие авианосцев в зоне предполагаевых дейтсвий ли вблини нее, та также танеры с топливом для дозаправки, в том чисе для морской авиации.