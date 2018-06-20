2018-06-20T09:44:48+03:00
В мире

Канадские власти приняли законопроект о легализации марихуаны в стране

Инициатива, которую активно продвигал премьер-министр Джастин Трюдо, нашла одобрение большинства сенаторов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Канаде легализовали коноплюВ Канаде легализовали коноплюФото: REUTERS
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Канада легализовала употребление на территории страны марихуаны. Накануне местный сенат большинством голосов принял решение в пользу любителей употреблять этот легкий наркотик. В частности, за легализацию высказались 52 сенатора, 29 проголосовали против, еще двое воздержались.

Теперь правительству премьер-министра страны Джастина Трюдо останется назначить дату вступления в силу нового закона в течение 8 – 12 недель, сообщает сайт телеканала "360".

Сам премьер объяснил в своем Twitter, чем руководствовались представители законодательной власти, когда принимали документ.

«Было слишком легко для наших детей достать марихуану, а для преступников пожинать прибыль. Сегодня мы меняем это. Наш план по легализации и регулированию рынка марихуаны только что прошел голосование в Сенате» — написал Трюдо.

В то же время, параллельно с либеральной политикой в отношении марихуаны, канадские власти будут активно проводить «упреждающую» публичную образовательную программу, информируя таким образом своих граждан о вреде от употребления конопли.

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