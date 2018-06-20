Погода на 24-24 июня: в выходные в Москву придёт жара в 30 градусов

СЕГОДНЯ 14:22 2018-06-20T14:22:38+03:00

Жара в 30 градусов и грозы ожидают москвичей в выходные Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кроме этого столичных жителей ожидают грозы. Синоптики рассказали о погода на выходные 24-24 июня

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В субботу, 23 июня. к москвичам снова вернётся аномальное тепло. Температура воздуха прогреется до 30 градусов. Однако, помимо такого пекла, людей будут ждать кратковременные осадки и грозы.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу, днём ожидается переменная облачность с прояснениями, в отдельных районах дождь. Температура в Москве и Московской области прогреется до 32 градусов, ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, но местами с порывами до 17 м/с.

В воскресенье, 24 июня, жара спадёт, но не сильно: до 20-25 градусов, зато ураганные порывы ветра прекратятся.

Напомним, что в минувший вторник температура воздуха достигла максимальной отметки для этого года, было зафиксировано 28 градусов.

А из-за штормовых порывов ветра в Москве и МО был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности 19 числа. Власти даже рекомендовали приостановить работу летних веранд всем владельцам кафе и ресторанов.