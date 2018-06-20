2018-06-20T14:30:43+03:00
Экономика

Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи

На фоне сообщений о взломе криптобиржи Bithumb‍ отмечается падение курса биткоина
Екатерина БОЛГОВА
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Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж — Bithumb‍Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж — Bithumb‍Фото: REUTERS
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Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи - Bithumb. По данным организации, киберпреступники смогли похитить 35 миллиардов южнокорейских вон (около 30 миллионов долларов). Отмечается, что эти средства будут возмещены клиентам за счет собственных резервов Bithumb.

Как сообщил портал CoinMarketCap, на фоне сообщений о взломе криптобиржи Bithumb‍ отмечается снижение курса биткоина. По состоянию на 10.00 мск криптовалюта подешевела на 1,12%, стоимость которой составила 6,653 тысячи долларов. На крупнейшей криптобирже Binance курс биткоина упал на 0,84%, составив 6,622 тысячи долларов.

Напомним, на прошлой неделе другая еще одна крупная южнокорейская криптобиржа Coinrail сообщала о попытке кибервзлома. По информации экспертов, потери организации можно оценить в 37 миллионов долларов.

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