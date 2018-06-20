Пользователи сообщили о проблемах в работе почтового сервиса "Яндекса"

СЕГОДНЯ 15:01 2018-06-20T15:01:40+03:00

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В среду, 20 июня, российские пользователи из Центрального федерального округа и Урала начали подавать жалобы, связанные с работой почтового сервиса "Яндекса". Половина юзеров не может зайти в свою почту (57%), другая часть (43%) - имеет проблемы с доступом на сайт, при этом они получают уведомление о том, что "такой страницы не существует".

Информацию подтверждают данные сервиса Downdetector (сервис, отслеживающий популярные интернет-ресурсы): перебои начались в 11:00 по московскому времени и зафиксированы они у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Смоленска, Нижнего Новгорода, Самары и Салехарда.

- Кратковременная проблема в доступности затронула только "Яндекс.Почту", а не весь "Яндекс". Мы зафиксировали небольшое количество обращений пользователей, но сейчас "Яндекс.Почта" работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе "Яндекса" информационному агенству "ТАСС".