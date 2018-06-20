2018-06-20T15:33:47+03:00
В мире

Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для поддержания стабильности в мире

Также на встрече с лидером КНР он выразил уверенность в успешном возрождении китайской нации
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын.Лидер КНДР Ким Чен Ын.Фото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом КНР Си Цзиньпином пообещал поддерживать мир и стабильность в мире. Так же он подчеркнул, что отношения между Кореей и Китаем поднимутся на новый уровень.

«Я готов совместно с товарищем председателем делать все возможное для того, чтобы поднять на новый уровень отношения между КНДР и Китаем, а также играть полагающуюся роль в поддержании международного и регионального мира и стабильности», - заявил северокорейский лидер.

Также он выразил надежду, что под нынешним руководством Китай возродит китайскую нацию и достигнет новых успехов.

Посетить госрезиденцию Дяоюйтай на западе Пекина северокорейский лидер прибыл на два дня – 19 и 20 июня. Также в страну с ним прибыла его супруга Ли Соль Чжу.

По данным агентства Kyodo, они уже вылетели в Пхеньян.

Планируется, что в следующих предполагаемых встречах лидеры двух стран обсудят прошедшим саммит в Сингапуре, на котором присутствовали президенты КНДР Ким Чен Ын и США Дональд Трамп.

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