2018-06-20T17:07:13+03:00
В мире

Эксперты просчитали возможный исход Третьей мировой войны

Специалисты не советуют ставить на успешные в прошлом военные державы
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Эксперты назвали победителя в возможной третьей мировой войнеЭксперты назвали победителя в возможной третьей мировой войнеФото: REUTERS
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Генерал-лейтенант в отставке армии США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета (США), сопоставили ряд факторов, влияющих на глобальные тенденции в мировой политической и экономической жизни всех мировых держав, и определили кто же именно устоит и станет победителем в третьей мировой войне, если такая наступит.

По мнению экспертов, победителем конфликта эпохи четвертой промышленной революции не обязательно станут успешные в прошлом военные державы.

Эксперты назвали факторы, которые в войне будущего могут обеспечить преимущества одной стороне над другой. Они включают в себя, в частности, космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехнику. Специалисты отмечают, что в ходе прошлых глобальных конфликтов такие технологии фактически не использовались.

Специалисты отметили, что страны, не имеющие опыта масштабных боевых действий, но обладающие современным высокотехнологичным оружием, могут иметь преимущества перед успешными в прошлом военными державами, поскольку первым, в отличие от вторых, не требуется усилий для поддержания устаревающего оружия.

Кроме того, замечают Барно и Бензаэль, на военную стратегию таких государств не оказывает влияние прошлый опыт, который может исказить оценку будущего, сообщает Пятый канал.

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