Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины

СЕГОДНЯ 17:04 2018-06-20T17:04:26+03:00

Лидер партии "Батькивщина" уверена, что одержит победу на выборах главы государства в марте 2019 года

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Создатель и лидер партии "Батькивщина", глава одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины. При этом политик выразила уверенность в том, что сможет одержать победу на предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

"Да, я буду баллотироваться на пост президента", - сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что сразу же после того, как ее изберут главой государства, в стране будет проведен референдум по изменению формы правления.

"Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны", - цитирует ТАСС главу "Батькивщины".

Напомним, что, согласно проведенному в конце апреля опросу, именно Тимошенко возглавляет рейтинг самых желанных президентов Украины. Около 14% респондентов выразили готовность отдать за нее свой голос. На втором месте оказался бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко с 11% поддержки, а на третьем - действующий глава государства Петр Порошенко с 9%, передает сайт kp.ru.